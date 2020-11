Moto3, 2020, Portimão, TL3: Masia o mais rápido

Em dia de sol primaveril, as pequenas Moto3 foram as primeiras motos a rugir esta manhã no AIA de Portimão. No terceiro treino livre Jaume Masia foi o mais rápido, na frente do candidato ao título Albert Arenas que conseguiu a passagem direta ao Q2, ao contrário de Ogura e Arbolino.

Na categoria de cilindrada mais baixa o título mundial ainda está em jogo e a corrida de domingo vai definir que será o sucessor de Lorenzo Dalla Porta como campeão de 2020. Os candidatos são um espanhol, um japonês e um italiano: Albert Arenas, Ai Ogura e Tony Arbolino os sobreviventes que jogam o título na montanha russa portuguesa.

Dos três que lutam pelo título, o espanhol é o mais experiente e que depois da corrida de Valência tem meia mão no campeonato. Albert Arenas terá de suar cada ponto em Portimão se quiser ajudar a Aspar a ganhar o Campeonato Mundial de Moto3 depois do CEV Júnior com Izan Guevara.

Arenas foi o mais veloz nos 45 minutos do TL3 esta manhã em Portimão, o segundo piloto mais rápido atrás de Juan Masia. Ogura e Arbolino nem sequer entraram no top ten e vão ter que passar pelo Q1, numa sessão dominada em grande parte por Raul Fernandez, um série candidato ao triunfo na prova portuguesa.