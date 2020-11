Moto3, 2020, Portimão, Q2: Sexta pole para Fernández, Ogura e Arenas lado a lado na grelha

Com piloto rápidos como Ogura e Binder a virem da Q1 com imenso ritmo não havia tempo a perder

Imediatamente Arenas foi para a pista para disputar a liderança com Jaume Masía após um compasso de espera e a atacar imediatamente.

Andrea Migno, um dos candidatos a honras, seria uma queda na sessão enquanto Alcoba liderava sobre Rodrigo e Masía, Gabriel Rodrigo que vinha protagonizar mais uma queda do segundo lugar logo a seguir quando Raul Fernández ia para a frente.

Enquanto Ogura cometia um erro e perdia muito tempo, Arenas jogava um jogo arriscado a dois minutos do final para sair da boxe para arriscar numa volta lançada a qualificação, mas o risco não pagou com Ogura a subir para quinto à sua frente e Raul Fernández a fazer mais uma vez a pole com 1:48.051, a sua sexta pole da temporada.