Moto3, 2020, Portimão: Masia lidera primeira sessão de sempre no Algarve

Portimão recebeu a sua primeira prova de Moto GP com o habitual tempo ameno do Algarve, sol e 21 graus e as Moto3 foram as primeiras em pista

Jaume Masía da Honda Leopard começou como viria a acabar, a liderar a sessão, mas esteve sempre seguido de Fenati da Husqvarna e, na primeira fase do treino, por Suzuki da SIC58, com Arenas e Toba por perto.

Pouco depois, Fenati viria mesmo para a frente, com Lopez em segundo e Binder e McPhee a chegarem os lugares de topo também.

Romano Fenati viria permanecer à frente da sessão até aos últimos quatro minutos quando Masía foi para a frente de novo ,com o seu tempo de 1:48.896 a provar-se o mais rápido da sessão, quando os pilotos começam apenas a conhecer o traçado do AIA.

Moto3, TL1, Top 10