Moto3, 2020, Misano: Sasaki e Öncü ficam na KTM Red Bull Tech3 em 2021

A meio de uma temporada de estreia bem-sucedida no Campeonato do Mundo de Moto3 para a KTM Red Bull Tech3, ambos os pilotos, Ayumu Sasaki e Deniz Öncü prolongaram os seus contratos para o próximo ano

Ayumu Sasaki acabou de dar outra forte exibição no último Grande Prémio, mesmo sem ter acabado, e está ansioso por se manter no grupo da frente na sua KTM depois de impressionar em ambas as corridas no Red Bull Ring e durante a primeira de duas rondas no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli.

Ao mesmo tempo Öncü, que esteve forte desde o início, pretende melhorar a sua campanha de estreia para ganhar mais experiência dentro do ultra-competitivo plantel do Campeonato do Mundo, depois de já ter mostrado algum potencial.

Deniz Öncü comentou: “Estou super feliz por continuar mais um ano com esta equipa. Quero agradecer ao meu empresário Kenan Sofuoglu por confiar em mim e me ajudar durante a minha carreira, assim como a minha família. Tenho muito orgulho em continuar nesta equipa, porque acredito muito no Hervé, e em toda a equipa. Estão todos a esforçar-se para obter bons resultados, pelo que estou muito agradecido. Acredito que vamos desfrutar de muitos momentos agradáveis juntos e continuo a trabalhar para realizar o meu sonho.”

Ayumu Sasaki disse: “Estou muito feliz por confirmar que vou ficar com a KTM e a Tech3 para a temporada de 2021. Este ano tem sido um pouco difícil para nós, mudando de fabricante, mas estamos cada vez mais fortes. Desde a Áustria, que temos lutado na frente e podemos mostrar o nosso potencial. Demos um grande passo, embora os resultados não sejam os que queríamos. Estou muito orgulhoso de continuar esta jornada, feliz com a KTM e também com a equipa. Penso que também podemos ser verdadeiramente competitivos para o próximo ano. Não posso agradecer o bastante a todas as pessoas envolvidas, a começar pela KTM, a Red Bull e todos os membros da equipa, especialmente o Hervé. Vamos tentar terminar a época em força e temos de nos preparar muito bem para podermos lutar pelo campeonato na próxima época.”

Hervé Poncharal (Team Manager): “Estou muito, muito feliz por anunciar a formação de 2021 para a equipa de Moto3 da KTM Red Bull Tech3. 2020 é a nossa primeira temporada em Moto3. Tem sido uma experiência excitante, interessante e muito agradável. Tivemos de aprender a estar nesta classe, mas a nossa nova equipa técnica funciona muito bem e estou mais do que feliz em reafirmar que tudo continuará igual, no pessoal, mas, claro, com os dois pilotos: Ayumu Sasaki, que está a cumprir o seu primeiro ano no mundial de Moto3 com a KTM e Deniz Öncü, que está a meio da sua época de estreia connosco. Ambos mostram um grande potencial, e é um verdadeiro prazer que façam parte da aventura de Moto3 de 2021 para a KTM Red Bull Tech3. Esperemos que o nosso primeiro top 5, o nosso primeiro pódio e porque não, a nossa primeira vitória, estejam para breve.”