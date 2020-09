Moto3, 2020, Misano: Masia sobre Vietti e Suzuki no TL2

Numa segunda sessão livre disputadíssima Raul Fernández começou por liderar sobre Arbolino, Pizzoli e Vietti

Porém, a 8 minutos do final, Suzuki, Vietti e Migno tinham vindo para a frente, com os tempos ainda longe do andamento rápido da manhã.

No final da sessão, Vietti manteve-se em segundo mas Jaume Masia veio bater o tempo de Suzuki, o seu 1:41.663 a dar-lhe a liderança da sessão livre por 3 décimas sobre Vietti, Suzuki e Migno, com o anterior mais rápido Fernández em quarto.