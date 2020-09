Moto3, 2020, Misano: Fernández faz a pole com 5 pilotos a duas décimas

A sessão de Moto3 foi tão renhida que o Top 10 ficou separado por 4 décimas de segundo, mas Fernández superou todos para mais uma pole

Os homens que vieram da Q1 anterior, como Oncu e Arbolino, deram algumas dores de cabeça aos mais rápidos da Qualificação, enquanto Vietti e Fenati, Toba e Suzuki também andaram na mistura.

No entanto, ao fecho da sessão, a qualificação acabaria por sorrir de novo a Raul Fernández da KTM Red Bull, que assim fez a pole com o seu tempo de 1.41.705 e partilhará a primeira fila da grelha com Arbolino e Migno.

O perigo no entanto virá de Arenas, Vietti e Fenati na segunda fila que decerto irão garantir muita luta à corrida de Moto3 amanhã.