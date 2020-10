Moto3, 2020, Le Mans: Migno mais rápido no Warm Up

O Warm das Moto3 decorreu com a pista ainda muito fria a apanhar alguns pilotos de surpresa

O primeiro destes foi logo Celestino Vietti, que protagonizou a sua terceira queda do fim-de-semana, desta quase arrastando consigo o seu colega de equipa Migno.

No entanto, ambos regressaram perfeitamente ilesos do incidente, para serem os mais rápidos apesar de oposição de Fernández e Arenas, com Andrea Migno a acabar à frente com o seu tempo de 1:42.514 e Vietti em terceiro, divididos por Tony Arbolino em segundo.

Numa alteração ao horário habitual segue-se o Warm Up das MotoGP.

Moto3, Warm Up, Top 10