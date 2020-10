Moto3, 2020, Le Mans : Final com vitória de Celestino Vietti

A duas curvas do fim, ainda parecia que Arenas poderia ganhar, mas seria Vietti o vencedor com o líder do Campeonato a defender-se em terceiro

Com trocas constantes ainda a acontecer entre os homens da frente a seis voltas do final, drama quando a KTM de Darryn Binder perdeu potência ficando o Sul-africano de fora da luta, e Suzuki e Kaito Toba a caírem de corrida pouco depois também logo seguidos, a quatro voltas do final, por McPhee, envolvido numa queda com Alcoba que foi cuspido da sua moto.

Nessa altura, com Ogura a ascender a 11º Arenas mantinha a vantagem no campeonato por apenas oito pontos e Arbolino estava a 20 em terceiro.

A duas voltas do final, porém, era Vietti na VR46 a liderar sobre Arenas, que decerto se preparava para saltar para a frente e ganhar a corrida, mas Arbolino, Masía e Migno estavam ainda colados e eram candidatos à entrada da volta final.

Nas últimas duas curvas, Vietti defendeu para vencer e Arbolino conseguia mesmo suplantar Arenas, que com Ogura a subir à nona posição mantém uma pequena vantagem no campeonato de seis pontos…

Moto3, Corrida, Top 10