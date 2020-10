Moto3, 2020, Le Mans: Brasileiro Diogo Moreira ascende ao mundial

Vai haver um piloto brasileiro no mundial de Moto3 em 2021

Do lado das Moto3, o palpite quente é que vai haver mais um brasileiro no Mundial para o ano, com Diogo Moreira a ser promovido da Estrella Galicia Júnior para o Mundial.

O jovem de 16 anos, de Guarulhos, perto de São Paulo, está neste momento em 10º no campeonato de Moto3 Júnior do CEV.

Moreira, agora a residir em Barcelona, tem-se mostrado regular no competitivo CEV Repsol, com um melhor resultado de quinto em Jerez, e vai passar ao Mundial para substituir Sérgio Garcia ao lado de Rusei Yamanaka na equipa de Moto3 em 2021.