MotoGP, 2020, Europa: Warm-up – Mir abriu as hostilidades

Com tempo ameno e pista sem zonas de água ao contrário do sucedido ontem em Cheste, a sessão de aquecimento de MotoGP para o Grande Prémio da Europa teve em Joan Mir (Suzuki) o piloto mais rápido em pista na frente de Aleix Espargaró (Aprilia) e Jack Miller (Ducati). Miguel Oliveira aproveitou a sessão para os últimos ajustes na KTM Tech3.

Os pneus de chuva foram dispensados praticamente por todos os pilotos, muitos a aproveitar a sessão para os últimos ajustes nas suas motos, uma vez que o dia de ontem foi totalmente diferentes, com zonas de água em muitas partes da pista. Em termos de melhores tempos, Pol Espargaró com a KTM Red Bull e Joan Mir – atual líder do mundial de MotoGP – foram os dois pilotos mais empenhados num melhor registo, aos quais se juntou Jack Miller que ontem nem sequer conseguiu um registo no Q1, ficando nos confins da classificação no Q2.

Nakagami foi quarto na frente de Espargaró e Alex Marquez e Morbidelli. Alex Rins, Cal Crutchlow e Maverick Viñales com a primeira Yamaha fecharam a classificação dos dez primeiros. Miguel Oliveira foi 15º, simplesmente porque na sua box a preocupação era ter a moto perfeita para a corrida da tarde deste domingo.

RESULTADOS: WARM-UP MOTOGP