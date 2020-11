Moto3, 2020, Europa: Vietti liderou TL2 mais rápido

Numa sessão em que se rodou 3 segundos mais rápido que de manhã, uma série de líderes acabaram suplantados pelo piloto da VR46, que ainda é candidato ao título

Logo de início, as posições e voltas rápidas foram alterando sem descanso, a constante apenas a presença de Darryn Binder no topo, primeiro seguido de Garcia e McPhee, depois, a 22 minutos do fim, de Öncü, que saltou para segundo.

Como é habitual, nos últimos minutos tudo mudaria e Lopes Vietti e Fenati tiveram para a frente.

O tempo rápido de Binder foi sendo suplantado até ser só o oitavo mais rápido e a nove minutos do final, era Sérgio Garcia que vinha para o comando da sessão, mas também ele viria então a ser suplantado por Celestino Vietti da VR46, que com o seu tempo de 1:45.356 acabou à frente de uma sessão tão próxima, que os primeiros 13 pilotos, acabando justamente em Binder, ficaram a menos de 1 segundo.