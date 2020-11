Moto3, 2020, Europa: Q2 – Primeira pole do ano para McPhee

No ‘chuveiro’ de Valência verdadeiramente intragável para pilotos e máquinas, John McPhee foi o mais forte, alcançando o britânico a primeira pole da temporada na frente de Celestino Vietti e Albert Arenas.

Darryn Binder foi o primeiro a estabelecer o melhor tempo, numa sessão de piso integralmente molhado e onde o spray era constante retirando visibilidade aos pilotos. O sul-africano depressa perdeu a liderança da sessão para Alfonso Lopez, mas que viria a cair fortemente com a Husqvarna, deixando o team líder Max Biaggi com ar de preocupação, mas a queda não teve outras consequências senão uma rápida ida à box para recuperar a moto.

Um dos pilotos que no pit-lane parecia interessado era Fabio Quartararo, a tirar fotos com o telemóvel, certamente a pensar no que iria ter pela frente na qualificação de MotoGP!

Celestino Vietti sobe então a segundo, atrás de McPhee. Ai Ogura ataca e Raul Fernandez sobe a segundo na frente de Vietti, Arenas e de Lopez que cai pela segunda vez.