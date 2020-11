Moto3, 2020, Europa: Q1 – Ogura em sessão complicada por chuva

Sessão complicada, interrompida nos últimos dez minutos na sequência de numerosas quedas provocada pelo piso molhado. Ai Ogura, Gabriel Rodrigo e Albert Arenas eram os mais rápidos e assim ficou a classificação. Dezoito pilotos vão agora disputar o Q2 que, espera-se, seja com melhor tempo.

Arenas, Rodrigo e Ogura disputavam o melhor tempo, mas a verdade é que o japonês parecia voar em Valência, estabelecendo o melhor tempo antes da chegada aos últimos 10 minutos.

A 7 minutos do final da sessão Rodrigo é um dos primeiros a cair no final da recta principal do circuito de Cheste, mas não é o único. Masia, Dupasquier, Alcoba e mais pilotos vão ao solo e a sessão é interrompida. No regresso, com o piso ainda molhado ninguém consegue bater o tempo do japonês… e na verdade, muito dificilmente será batido no Q2, a manterem-se assim as condições de chuva.