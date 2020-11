Moto3, 2020, Europa: Max Biaggi diz que Alonso Lopez teve muito azar

A Sterilgarda Max teve de se contentar com 3 pontos no GP da Europa em Valência, quando Romano Fenati terminou em 13º, e o seu companheiro de equipa Alonso Lopez caiu

Depois de Alonso Lopez ter garantido o quinto lugar da grelha no GP da Europa em Valência, a alegria de sair da segunda linha da grelha não durou muito tempo. Logo na segunda volta, o espanhol da Sterilgarda Max voou por cima da moto quando não conseguiu desviar-se do caído Celestino Vietti na quarta curva.

O piloto da Husqvarna desabafou: “Claro que estou muito deprimido, porque fui muito rápido tanto no Warm Up como no início da corrida. A minha moto estava ótima e foi muito azar o Vietti ter caído à minha frente, não pude fazer nada!”

E o jovem de 18 anos, de Madrid, prometeu: “Vamos fazer o nosso melhor para voltar à liderança na próxima corrida e gostaria de agradecer à minha equipa pelo grande trabalho.”

Mesmo para o seu mais rápido companheiro de equipa Romano Fenati, a ante-penúltima corrida de Moto3 da temporada não correu como planeado. O italiano partiu do 16º lugar e teve de aceitar uma grande penalidade, por mais uma vez ignorar demasiadas vezes os limites da pista.

Como décimo terceiro, ainda marcou três novos pontos no Campeonato do Mundo.

“Não foi o nosso melhor resultado, mas a minha moto estava muito rápida”, resumiu o jovem de 24 anos. “No início fiquei preso atrás do primeiro grupo, mas consegui acompanhar o ritmo dos líderes. Mas temos de começar mais à frente, temos de fazer melhor na próxima corrida”, disse em autocrítica.

O diretor da equipa, Max Biaggi, (acima) por seu lado, disse: “O fim de semana começou forte, especialmente para o Alonso, que também começou bem na corrida, mas teve muito azar. O Romano teve de lutar e a penalização da longa volta não ajudou, obviamente. Mas estou mais otimista do que os resultados sugerem. Devíamos ter conseguido muito mais, mas não podemos ficar cabisbaixos, temos de continuar positivos.”