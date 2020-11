Moto3, 2020, Europa: Masía lidera TL1 molhado e com muitas quedas

A ação em Valência para o Grande Prémio da Europa começou com o treino livre 1 das Moto3 e começou à chuva, como esperado.

Nos primeiros minutos tentativos, Andrea Migno liderava sobre Masía e Arbolino mas Suzuki, Toba e McPhee andavam perto também.

Aliás, a três minutos do final, era Tatsuki Suzuki que comandava sobre Toba, mas um minuto depois Masía e Arbolino vinham para a frente…

No final com uma série de quedas a ilustrarem a dificuldade das condições, Jaume Masía impôs-se ao pelotão com o seu tempo de 1:49.840, deixando os japoneses Suzuki e Toba a seguir e Arenas, líder do campeonato, fora do top 20 após uma queda.

Moto3, TL1, Top 10