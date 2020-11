Moto3, 2020, Europa: Fernández estreia-se na vitória, Ogura mais perto

Com os principais candidatos afastados por estranhas quedas ao longo da primeira parte na corrida, Raul Fernández, depois de liderar praticamente toda a prova, consegui finalmente uma vitória de estreia em Moto3

Com Arenas afastado por bandeira negra, Fernández consolidava a sua liderança, e com a ascensão tardia de Garcia a segundo a ajudar Arenas ausente a manter a sua liderança no campeonato, um ataque tardio de Ogura sobre Arbolino em terceiro maximizou o ganho de pontos de Ogura.

Se a vitória de Fernández parecia garantida por 1,3 segundos na volta final, Ogura vendeu cara a pele nos lugares seguintes, ultrapassando Arbolino nas últimas curvas para minimizar os estragos com terceiro sobre Arbolino em 4º e com Binder quinto.

Ogura está agora em segundo a apenas 3 pontos do ausente Arenas.



Moto3, Corrida, Top 10