Moto3, 2020, Europa: Arenas aproveita pista seca para liderar Warm Up

O líder do Campeonato marcou o ritmo na única sessão totalmente seca do fim de semana até agora

O líder do campeonato, Albert Arenas (Aspar Valresa) foi o mais rápido na primeira sessão totalmente seca do fim de semana, superando o pelotão de pilotos de Moto3 que completaram um Warm Up incrivelmente importante no Gran Premio de Europa.

O espanhol acabou por fazer um 1:40.228, que foi suficiente para superar Raul Fernández da KTM Red Bull Ajo por menos de um décimo, e Romano Fenati (Husqvarna Sterilgarda Max) completou os três primeiros lugares.

Tony Arbolino (Rivacold Snipers) e Carlos Tatay (Reale Avintia) estiveram no top 5 na manhã de domingo, numa sessão de 20 minutos que foi fulcral por ser a primeira seca antes de uma corrida potencialmente decisiva para o Campeonato.

Jason Dupasquier (CarXpert PrüstelGP) sofreu um problema mecânico no início do Warm Up, e o suíço foi obrigado a perder o resto da sessão.

Moto3, Warm Up Top 10:

1. Albert Arenas (Valresa Aspar Team Moto3) – 1:40.228

2. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) +0,055

3. Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) +0,161

4. Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) +0,205

5. Carlos Tatay (Reale Avintia Moto3) +0,228

6. Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) +0,256

7. Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) +0,354

8. Filip Salac (Rivacold Snipers Team) +0,397

9. Alonso Lopez (Sterilgarda Max Racing Team) +0,509

10. Niccolo Antonelli (Italtrans Racing Team) +0,550