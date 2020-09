Moto3, 2020, Barcelona: Tatsuki Suzuki já recupera

Um ressalto no Grande Prémio da Emilia Romagna pôs Tatsuki Suzuki da Honda SIC58 fora logo no começo, revelando-se mais tarde que o piloto tinha fraturado o pulso esquerdo.

Agora, o Japonês, que faz 23 anos daqui a 2 dias, colocou uma foto nas redes sociais, com mo braço lesionado ao peito e com a inevitável máscara, dizendo apenas que a recuperação começa agora…

Até quando, fica na dúvida, pois as lesões do pulso são das mais dolorosas e imprevisíveis em termos de convalescença… Pelo nosso lado, claro, as melhoras!