Moto3, 2020, Barcelona: Protesto da VR46 à Leopard rejeitado

A VR46 tinha protestado o ECU da equipa Honda, que foi considerado legal após inspeção

Já não é uma coisa desta época, e tem sido frequente as equipas interrogarem-se sobre o segredo da rapidez das Honda Leopard na Moto 3, com as motos azul turquesa a revelaram-se sempre muito rápidas e aparentemente capazes de passar as outras nas retas sem explicação…

Hoje a VR46 de Valentino Rossi foi mais longe e pôr mesmo em acção um protesto ao ECU da equipa rival, que suspeitavam de estar ilegal.

A medida acabou por lhes rebentar na cara, porque após serem examinadas pelos comissários técnicos, o ECU da equipa revelou-se perfeitamente legal, pelo que o protesto foi improcedente, deixando a VR46 protestante algo embaraçados, após terem pago €600 para colocar o protesto à equipa rival…