Moto3, 2020, Barcelona: Pole para Tony Arbolino

Tony Arbolino fez a Pole após uma sessão de qualificação Q2 disputadíssima, com os primeiros cinco a 7 décimas

O piloto da Honda Snipers impôs-se, com um tempo final de 1:47.762, depois de já ter liderado boa parte da sessão, com Raul Fernández a ficar atrás de si er segundo a 45 milésimas e Alberto Arenas, que partilhará com eles a primeira fila amanhã, a 194 milésimas.

Darren Binder, cada vez mais em forma, esteve em 4º a maior a parte da sessão, tal como Jeremy Alcoba e Kaito Toba, mas à última hora, Romano Fenati veio para sétimo, expulsando do top 10 John McPhee