Moto3, 2020, Barcelona: Masia supera TL2, sem bater os tempos da manhã

Com a pista menos rápida da parte da tarde, ninguém igualou o tempo da manhã, acabando a Honda Leopard por dominar a sessão

Tony Arbolino começou por liderar o treino livre da tarde das Moto3, colocando-se à frente logo à terceira volta mas com forte oposição de Stefano Nepa a algumas milésimas, com John McPhee, Migno, Garcia, Ogura e Arenas também ao ataque.

A 20 minutos do fim uma queda de Arbolino prejudicou as suas ambições a ficar no topo e agora era Migno que atacava da quinta posição, com o colega de equipa da VR46 Celestino Vietti apenas em 11º e Raul Fernández, que liderara de manhã, afogado em 17º, mas a saltar de repente para a frente.

A supremacia da KTM Red Bull não durou, sendo Binder o próximo a liderar a 14 minutos do final.

Quando faltavam oito minutos para o fim, praticamente todos vieram as boxes, ficando apenas em Pista Ogura Masia e Salac.

Mais umas voltas e era Jaume Masia agora a liderar com 1:49.134, que acabaria por ser o tempo mais rápido à bandeira, 3/10 mais rápido que o seu próprio tempo da manhã mas muito mais lento que o 1.48.853 de Raul Fernández na primeira sessão, permanecendo o Espanhol da KTM Red Bull o mais rápido do dia.

Moto3, TL2, Top 10