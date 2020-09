Moto3, 2020, Barcelona: Lopez lidera os que passam à Q2

Com os problemas de aderência no traçado, a sessão Q1 de Moto3 contou com muitos pilotos que normalmente teriam qualificado automaticamente, como Arenas, McPhee, ou Ogura e acabou liderada por Alonso Lopez

Alonso Lopez, da Sterilgarda Max, liderou a primeira Qualificação de Moto3 sobre Antonelli McPhee, Arenas e Garcia, após ter feito a volta mais rápida com 1:48.894, numa sessão que também contou com o candidato ao título Ogura, que ficou no Top 10.

Moto3, Q1, Top 10