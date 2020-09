Moto3, 2020, Barcelona: Campeonato no ar com Arenas eliminado por McPhee.

Drama à quinta volta das Moto3 com o líder do campeonato atirado fora da corrida pelo escocês da Petronas

Com Arbolino e Binder a liderar, McPhee cometeu um erro na curva 4, caiu e arrastou na sua queda o líder do campeonato Albert Arenas, destruindo completamente a sua moto e deixando Ai Ogura, na altura apenas 15º, agora em posição para se colocar à frente do campeonato.

Arenas estava furioso, gesticulando a McPhee, que nem tinha coragem para o encarar com a consternação visível em ambas as boxes dos pilotos, mas uma salva de palmas dos mecânicos de Arenas quando McPhee foi à boxe da Aspar pedir desculpa minutos depois…