Moto3, 2020, Barcelona: Binder deu dicas ao irmão Darryn para a vitória

Darryn Binder festejou finalmente a sua primeira vitória no GP da Catalunha, ajudado pelo irmão Brad

Na sua 93ª corrida ao Campeonato do Mundo, no GP da Catalunha, Darryn Binder subiu ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez na sua carreira. “Demorou muito tempo e estou tão feliz por finalmente ter conseguido”, exultou o sul-africano de 22 anos.

O piloto da KTM CIP Green Power sentiu que domingo seria o seu grande dia, como explicou:

“Fui rápido todo o fim de semana, desde o primeiro treino livre. Senti-me forte. No domingo, ao pequeno-almoço, disse ao meu irmão que podia ganhar, tinha a certeza que conseguia.”

Brad Binder, vencedor em MotoGP desde o GP de Brno, obviamente deu ao irmão as dicas certas. “Falámos sobre como devo abordar a corrida“, revelou Darryn. “Tudo o que posso dizer é que o plano funcionou perfeitamente. Consegui não cometer um único erro. Conduzi muito limpo. Senti-me rápido, por isso cheguei à frente e no final tudo correu na perfeição.”

Brad foi, naturalmente, um dos primeiros a felicitar Darryn no Parc Fermé. Depois do seu 11º lugar na prova de MotoGP, o piloto da KTM Red Bull sorriu e comentou: “Tivemos o número 1 três vezes hoje, mas infelizmente o meu resultado é um 11º e apenas dele é o 1º.”

No entanto, o Sul-Africano de 25 anos ficou, naturalmente, feliz: “Estou super, super feliz pelo meu irmão. A vitória já vem anunciada há muito tempo. Ele sempre mostrou que tem potencial para o fazer, mas nunca terminou o trabalho.”

“Fizemos um plano ao pequeno-almoço e ele executou-o na perfeição. Foi ótimo vê-lo ganhar, foi super fixe. Não há muito mais a dizer. Independentemente de como correu o meu dia, só posso estar feliz”, afirmou o mais velho dos irmãos Binder.