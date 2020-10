Moto3, 2020: Arbolino obrigado a perder Grande Prémio de Aragón

O candidato ao título de Moto3 foi obrigado a isolar-se depois de, no avião a caminho de casa de Paris, entrar em contacto com um passageiro infetado por Covid-19

O ainda candidato ao Campeonato do Mundo de Moto3, Tony Arbolino (Rivacold Snipers) vai falhar este fim de semana o Grande Prémio Michelin de Aragón. O italiano vai ser obrigado a isolar-se depois de ter sido identificado como sendo um contacto próximo de um passageiro infetado com Covid-19 no seu voo de Paris para Milão após o GP de França.

Infelizmente, isto significa que Arbolino, depois de garantir um pódio em Le Mans, terá de ficar de fora da primeira corrida de MotorLand Aragón, apesar de ter realizado um teste de PCR negativo.

Arbolino não será substituído no GP de Aragón, e se a situação evoluir favoravelmente, esperamos ver o candidato do Campeonato de volta à ação no Grande Prémio Liqui Moly de Teruel do próximo fim-de-semana.