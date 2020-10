Moto3, 2020, Aragón: Q2 – Pole fácil de Fernandez

O piloto da Red Bull-KTM-Ajo, Raul Fernandez, garantiu a melhor posição de largada para a corrida da Moto3 em Aragão, que só começará às 12h de domingo.

Raul Fernandez, piloto da Red Bull KTM Ajo, estabeleceu o tempo-alvo no Q2 em 1’57.681. No intervalo, o espanhol ficou 0,591 segundos à frente de Romano Fenati (Husqvarna). Tatay então subiu para o terceiro lugar à frente de McPhee. O trabalho em equipa na Max Racing de Max Biaggi e Peter Öttl parecia funcionar: Alonso Lopez fez o segundo melhor tempo na volta seguinte (+ 0,531 seg). Apesar disso, Lopez terá que cumprir uma penalidade de longa volta na corrida de amanhã…

Com apenas quatro minutos no relógio, o vencedor de Le Mans Celestino Vietti (Sky Racing VR46) melhorou para o segundo lugar. Antes da última tentativa, os pilotos da Moto3 estavam à espreita na pista. Vietti então conseguiu dois melhores sectores absolutos, mas apesar da sombra de vento da Suzuki não foi suficiente para as poles no final, porque o italiano foi travado pelo piloto da SIC58 e Ogura. Fernandez garantiu sua quarta pole position da temporada, mas ainda não conseguiu um lugar no pódio.