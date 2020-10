Moto3, 2020, Aragón: Q1 – Tatay bate Sasaki por centésimos

Com a moto da Real Avintia, o espanhol Carlos Tatay foi ao final desta manhã o mais veloz no Q1 na frente do japonês Ayumu Sasaki e do argentino Gabriel Rodrigo.

Na primeira e curta sessão de qualificação Tatay desde cedo mostrou-se muito rápido, não só ele como Sasaki com a Red Bul KTM da Aki Ajo. Rodrigo, McPhee e Koba estavam quase meio segundo do piloto espanhol. Bons desempenhos ainda de Dennis Foggia e do checo Pilip Salac, contudo insuficientes para uma passagem direto ao Q2 da renhida classe Moto3.