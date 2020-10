Moto3, 2020, Aragón: Arenas passa às Moto2 com Aspar em 2021

O atual líder do Campeonato de Moto3 vai para a sua sexta temporada com a equipa, subindo na hierarquia para a classe intermédia depois de um forte 2020.

Albert Arenas vai dar o salto para as Moto2 com a Equipa Aspar em 2021. O atual líder do Campeonato do Mundo de Moto3 vai competir na sua sexta temporada com a equipa no próximo ano e vai fazê-lo subindo à categoria intermédia, depois de ter lutado pelo título de Moto3 numa época em que já acumulou três vitórias e um total de cinco pódios até à data.

No próximo ano será colega de equipa de Aron Canet e vai andar de Speed Up.

Arenas iniciou a sua carreira com a equipa Aspar no Campeonato do Mundo de Moto3 Juniores, onde alcançou o seu primeiro pódio em casa, em Barcelona, terminando em terceiro.

Em 2016 competiu em três Grandes Prémios de Moto3: em Jerez e em Barcelona, como piloto wild card, e na Holanda, como piloto suplente. Só em 2017 é que finalmente deu o salto permanente para o Campeonato do Mundo, alcançando a oitava posição em San Marino como melhor resultado.

A temporada de 2018 foi a primeira em que Arenas conseguiu brilhar quando se estreou no pódio do Campeonato do Mundo com uma vitória em França. Nesse mesmo ano repetiu novamente a vitória, desta vez na Austrália, fechando o ano no nono lugar da geral.

O ano de 2019 deveria ter sido o ano da sua luta pelo título, mas uma lesão no início da temporada frustrou os seus planos. No entanto, na fase final do ano voltou e terminou com três pódios consecutivos (vitória na Tailândia incluída) que lhe atribuíram a marca de favorito para 2020.

Esta temporada, que começou com vitória no Qatar e continua, a cinco jornadas do fim, com o piloto da Aspar Team Solunion na liderança da classificação geral, está a provar a maturidade de Arenas, que se mostra mais fiável e inteligente do que nunca.

Agora, com o futuro em Moto2 confirmado, Arenas só terá um objetivo em mente: a luta pelo Campeonato do Mundo de Moto3.

Albert Arenas: “Estou muito feliz e entusiasmado por poder dar o salto para o Moto2. Estou satisfeito por cumprir um dos meus principais objetivos este ano. O desejo de ir para as Moto2 estava cada vez mais alto e acho que a mudança vem na altura certa. Cresci muito como piloto e como pessoa e estou a pô-lo em prática. Treinei muito com as 600 e é uma moto muito divertida, mais confortável. Quero muito chegar à Moto2 agora, mas vou continuar a focar-me este ano para atingir o outro objetivo que temos. Estou muito entusiasmado por continuar com a Equipa Aspar, que ao longo da sua história teve muitos sucessos, e poder dar-lhes sucesso eu próprio é muito satisfatório. Quero agradecer a todas as pessoas que me permitiram chegar aqui, da minha equipa técnica aos patrocinadores e a todos aqueles que me apoiaram e continuam a apoiar-me na minha carreira.”

Jorge Martinez “Aspar”: “Estamos orgulhosos de poder saltar para a Moto2 juntamente com Albert Arenas. Está connosco desde o Campeonato do Mundo de Moto3 e vê-lo crescer e amadurecer e agora poder lutar com ele pelo título de Moto3 é uma enorme satisfação. Depois da época que está a fazer e da maturidade que está a mostrar em pista, é o momento perfeito para pensar em golos mais altos. Albert é um dos pilotos mais completos no Mundial de Moto3 e vai dar-nos um novo passo na categoria intermédia.”