Moto2,2020,San Marino: Bezzecchi lidera

Um enorme pelotão de italianos esperava contrariar a primazia de Lowes nas Moto2 e desde os primeiros instantes foram Bastianini, Bulega, Marini DiGiannantonio e Bezzecchi a partilhar o top 10, com Fernández terceiro e Syahrin oitavo.

No entanto cedo se definiu que a sessão seria discutida entre Bezzecchi, Lowes e Marini, com Dixon em forma também a rodar em quinto e as posições a evoluir lentamente ao longo da grelha.

Antes do final, Joe Roberts ainda teria uma palavra a dizer instalando-se no comando a 20 minutos do fim só para cair pouco depois e Remy Gardner veio para terceiro a 2 décimas de Bezzecchi…

Com o continuar da liderança de Bezzecchi Luthi vinha para nono brevemente a quatro minutos do fim e nos últimos minutos, Garzo caiu e Canet caiu de novo, o 1:36.512 de Bezzecchi deixando-o à frente da sessão e dos 14 qualificados automaticamente para a Q2..

Moto2, TL3, Top 10