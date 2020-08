Moto2,2020, Estíria: Lowes à frente do TL1 com 23 pilotos no mesmo segundo

A sessão das Moto2 foi das mais apertadas de sempre

O primeiro treino de moto dois viu quase uma repetição de semana passada com Martin , Bulega, Marini, Fernandez, Bezzecchi, Canet, Gardner e Lowes a disputar o comando da sessão.

No final com Marcel Schrotter a entrar apenas no Top 10, seria mesmo Sam Lowes a terminar como o mais rápido com o seu tempo de 1:28 733, incrivelmente com um segundo a cobrir todos até ao 24º tempo de Xavi Vierge.