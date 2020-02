Moto2, Testes Jerez: Luthi lidera terceiro dia

O terceiro e último dia do teste oficial de Moto2 de 2020 está a decorrer em Jerez, e a poucos minutos do fecho do dia, Thomas Luthi era ainda o mais rápido na Kalex da Liqui Moly, quase meiuo segundo mais rápido do que Remy Gardner tinha sido antes.

O Suiço foi seguido por Nico Bulega e Xavi Vierge, com DiGiannantonio e Canet também muito próximos, estes dois em Speed Ups que se estão a mostrar muito rápidas depois do domínio inicial das Kalex.

Teste Moto2 Jerez, Top 15

1 Thomas Luthi Sui Liqui Moly Intact GP (Kalex) 1:40,326s

2 Nicolo Bulega Ita Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) +0,393s

3 Xavi Vierge Esp Petronas Sprinta Racing (Kalex) +0,450s

4 Fabio Di Giannantonio Ita Speed Up Racing (Speed Up) +0,490s

5 Aron Canet Esp Aspar Team (Speed Up) +0,572s

6 Jorge Martin Esp Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0,600s

7 Tetsuta Nagashima Jap Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0,693s

8 Marcel Schrotter Ale Liqui Moly Intact GP (Kalex) +0,743s

9 Enea Bastianini Ita Italtrans Racing Team (Kalex) +0,774s

10 Lorenzo Baldasarri Ita Flexbox HP 40 (Kalex) +0,811s

11 Jorge Navarro Esp Speed Up Racing (Speed Up) +0,837s

12 Edgar Pons Esp Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) +0,889s

13 Bo Bendsneyder NED NTS RW Racing GP (NTS) +0,897s

14 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0,944s

15 Augusto Fernandez Esp EG 0,0 Marc VDS (Kalex) +0,947s