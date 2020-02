Moto2, Teste Jerez: Navarro acaba à frente

Depois de tanto Gardner como Luthi terem passado pelo comando dos testes de Jerez, acabaria por ser o Espanhol Jorge Navarro o mais rápido, com um tempo de 1:40.809 averbado nos últimos minutos da sessão final.

Depois de muita luta ao longo de 3 dias, esta acabou por deixar os concorrentes algo espaçados, pois a seguir a Navarro ficou Canet a 0,4s e depois DiGiannantonio a 0,6, com todos abaixo do 5º de Luca Marini já a mais de um segundo do tempo da frente.

Syahrin convenceu no seu retorno à Moto2, ficando em 4º a 0,7 segundos do mais rápido.

Moto2, Testes Jerez, Top 10 final:

1 9 J. Navarro Esp 1:40,809

2 44 A. Canet Esp +0,428

3 21 F. Di Giannantonio Ita +0,671

4 55 H. Syahrin Mal +0,760

5 10 L. Marini Ita +0,990

6 33 E. Bastianini Ita +1.327

7 7 L. Baldasarri Ita +1.356

8 2 J. Raffin Sui +1.484

9 24 S. Corsi Ita +1.573

10 40 H. Garzo Esp +1.795