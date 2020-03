Moto2, Qatar: Schrotter lidera passagem à Q2

Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP40) foi um líder surpresa da Q1, mas com forte réplica de Jorge Navarro (Speed Up Beta), Somkiat Chantra (Idemitsu Team Asia) e Marcel Schrotter (LiquiMoly Intact), que seriam os quatro a passar à Q2 se tudo ficasse assim.

A 5 minutos do final, Schrotter foi mesmo para diante com 1:58.653, mas Baldassarri carregava de novo e esta luta manteve-se até ao fim, Schrotter a baixar para 1:58,422 para consolidar a pole, mas com Pons a entrar no Top 4 e a passar assim à Q2. Com Chantra assim 5º, Dixon falhou por pouco ao acabar 6º .

Moto2, Qualificação 1, Top 10