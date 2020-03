Moto2, Qatar: Pole para Roberts, Marini com tempo igual

Entre a Q1 e a Q2 anoiteceu por completo no Qatar com a sessão final do dia a ser disputada totalmente sob a luz dos holofotes e todos os olhos postos em Joe Roberts, que ficara à frente de um par de sessões, facto talvez não alheio à chegada do ex-MotoGP John Hopkins, que agora se juntou à American Racing como treinador.

A 7 minutos do final, Roberts justificou a atenção saltando logo para 3º, suficiente para se juntar a Marini e Navarro na primeira fila da grelha.

Até aí, tinha sido Bendsneyder (TS RW Racing) o terceiro, mas Roberts não estava acabado e com 1:58136, igualava o tempo de Marini na dianteira.

Um pouco atrás, Gardner carregava até ao 5º lugar, que o colocaria ao lado de Baldassarri na segunda fila, com DiGiannantonio, (Speed Up Beta) Vierge (Petronas Sprinta) e Bezzecchi (Sky VR46) a completar o Top 10 e Luthi e Martin ainda a tentar fazer a diferença.

Enquanto Martin saltaria para 7º, Luthi permanecia afundado a mais de 1 segundo do tempo rápido de Roberts, a quem entretanto se juntara Bastianini na primeira fila.