Moto2, Qatar: Navarro de volta ao topo da tabela

Jorge Navarro (Speed Up Beta Tools) voltou ao topo da tabela que já liderara no primeiro dia mesmo quando os testes no Qatar chegaram ao fim, com o espanhol a levar uma décima e meia a Remy Gardner (Onexox TKKR SAG).

Fabio Di Giannantonio (Speed Up Beta Tools) subiu para o terceiro lugar, com o chassis Speed Up a impressionar mais uma vez.

A maior parte das voltas rápidas chegou no final do dia, com os 16 melhores a definirem as suas voltas mais rápidas na Sessão 9.

Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) foi o próximo atrás dos três primeiros, ao aproveitar ao máximo o seu ataque aos tempos, com Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) a completar os cinco primeiros.

O sexto desempenho foi mais uma impressionante performance da superestrela estreante Aron Canet (Aspar Team), enquanto a Equipa Aspar experimentava a nova carenagem Speed Up, embora o colega de equipa Hafizh Syahrin tenha sofrido uma queda.

Luca Marini (Sky Racing Team VR46) foi sétimo, com Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing), Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) e Nicolo Bulega (Federal Oil Gresini Moto2) a completarem o top 10.