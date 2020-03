Moto2, Qatar: Nagashima lidera Warm Up

Condições ideais saudaram os concorrentes da Moto2 em pista, com outro Fernandez, desta feita Augusto, a ser o primeiro no topo da tabela.

Nagashima, Bulega e Bezzecchi, eram outros dos líderes nessas primeiras voltas dos 20 minutos, com Navarro a suceder no topo e Syahrin a aparecer em 3º.

Com a evolução dos tempos, Bezzecchi e Bastianini subiram na ordem, e Roberts entrava no Top 10 em 7º a defender a sua pole, quando DiGiannantonio, Baldassarri e Manzi completavam o Top 10 nos últimos minutos.

A 2 minutos do final, o Americano saltaria mesmo para terceiro, a 0,118 do tempo rápido de 1:59.272 de Navarro, com habituais como Marini e Luthi fora do Top 10 em 15º e 16º.

A 2 minutos do fim, queda de Garzó e por fim, Nagashima saltou mesmo para o topo da tabela com um tempo de 1:59.565, deixando Navarro a 0,162s.

Moto2, Warm Up, Top 10