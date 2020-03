Moto2, Qatar: Canet lidera FP3

A 3ª sessão livre de Moto2 começou com uma queda de Remy Gardner na curva 15 quando já andava no Top 6 e com Canet, DiGiannantonio e Navarro os primeiros líderes.

O tempo de Canet de 1:59.271, mais uma vez, estava a cerca de 1 segundo dos tempos da sessão da tarde de Sexta-feira, as temperaturas inferiores provavelmente a razão.

Com Bezzecchi, Nagashima, Baldassarri e Vierge a completar o Top 10, faltavam alguns nomes notórios como Luthi, Marini ou Martin, no topo da tabela mas com quase todos a ir para a boxe a 15 minutos do fim, isso estava destinado a mudar e o foco ía também para o mais rápido de ontem, o Americano Roberts, que andava pelo 19º lugar.

Navarro melhorava o seu tempo a 0,046 s de Canet e apenas 0,6s separavam o Top 10.

Nos últimos 10 minutos, vários pilotos começaram a iluminar setores rápidos, com Marini a aparecer no Top 10 em 8º e Dixon a saltar para 7º de repente.

Aron Canet tentava melhorar a sua própria volta, mas seria Navarro a ir para a frente com 1:59.271, mas Canet a ripostar de seguida com 1:59.019 para liderar de novo…

Bastianini ainda saltaria para terceiro, mas Canet acabou por liderar na moto da Gaviota Angel Nieto, com Roberts ainda à frente no agregado.

Moto2, FP3, Top 10