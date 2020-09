Moto2, 2020, Misano: Pasini substitui Martin no Grande Prémio da Emilia Romagna

O espanhol testou mais uma vez positivo ao Covid-19, e a KTM Red Bull Ajo pediu ao experiente italiano para alinhar ao lado de Nagashima.

Depois de ter falhado o GP de San Marino do passado fim de semana devido a um teste positivo do Covid-19, Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo) terá, infelizmente, de ficar de fora do Grande Prémio dell’Emilia Romagna também, depois de ter testado positivo novamente antes da segunda corrida em Misano.

Na ausência contínua de Martin, a equipa da KTM Red Bull Ajo adquiriu os serviços de Mattia Pasini. O italiano tem uma vasta experiência no Campeonato do Mundo e em Moto2 e conhece bem o Circuito de Misano Marco Simoncelli, tendo vencido aqui em 125cc e conquistado um pódio em 250cc. Este fim de semana será o colega de Tetsuta Nagashima em solo caseiro.

Mattia Pasini: “Estou muito feliz por estar de volta às pistas, especialmente com o facto de estar no Grande Prémio de Emilia Romagna, a minha corrida de casa. Lamento muito o que o Jorge Martin está a passar. Espero que ele volte em breve e, entretanto, cuidarei bem da moto dele. Quero agradecer à KTM Red Bull Ajo por me ter dado esta oportunidade, tenho a certeza que será um bom fim de semana. Quero desfrutar desta ronda, fazer um trabalho profissional e tentar dar passos progressivos. Vou trabalhar arduamente para trazer para casa um bom resultado.”