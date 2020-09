Moto2, 2020, Misano: Marini lidera TL2 e é o mais rápido do dia

Marini acabou mesmo à cabeça do segundo Treino Livre, marcando a sua autoridade como o mais rápido do dia a caminho da qualificação de amanhã

Com Marcel Schrotter a ser o primeiro piloto à frente da segunda sessão livre de Moto2, Luca Marini suplantou-o a meio do treino, deixando atrás do par o seu colega de equipa Bezzecchi, Lowes em quarto e Fernandes em quinto.

Marini ainda melhorou a sua volta rápida em cerca de 6/10 de segundo para acabar como o único piloto a marcar abaixo do 1:36 com o seu melhor de 1:35.956, mas a surpresa foi Aron Canet entretanto a ascender no top 10, saltando de um 7º inicial para segundo, a apenas 90 milésimas de Marini, de quem já se fala em relação uma subida à MotoGP possivelmente com a Ducati Avintia…