Moto2, Jerez: Marini lidera a primeira

Tetsuta Nagashima começou por liderar a sessão livre, obviamente procurando começar onde tinha ficado depois da vitória inaugural no Qatar em Fevereiro.

Sam Lowes aparecia a seguir, com Jorge Navarro a fazer o pleno das KTM Red Bull nessa altura em 3º

Porém, Jorge Navarro da Speed Up não andava longe do 1:41.7367 do Japonês líder do Campeonato, com Marcel Schrotter e Luthi logo atrás. tudo a rodar a cerca de duas décimas da frente.

Finalmente, seria Luca Marini a surpreender com um 1:41.410, que seria a volta mais rápida, quando Navarro já se instalara em segundo a apenas 48 milésimas e Bezzecchi, na segunda Kalex da VR46, se tinha vindo juntar a eles.

No Top 10, acabariam por ficar também Di Giannantonio na outra Speed Up, Joe Roberts da American Racing, e Syahrin, numa rápida adaptação no regresso à classe intermédia com a Aspar.