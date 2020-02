Moto2 2020: Lesionado Lowes fica fora dos testes de Jerez

O piloto britânico sofreu uma lesão no ombro direito durante uma queda no teste privado desta semana no Circuito de Jerez Angel Nieto.

Após o acidente, Sam Lowes foi deslocado para o Hospitalar Universitário de Dexeus em Barcelona para realizar os exames médicos relevantes.

O Doutor Xavier Mir estabeleceu o diagnóstico, uma vez realizados exames clínicos e radiológicos de ressonância magnética, e foi confirmado que o inglês sofreu uma fratura e deslocação do ombro direito.

Especificamente, a parte superior do osso do úmero foi fraturada sem deslocação enquanto os ligamentos dentro da tomada do ombro se romperam.

O período inicial de recuperação consistirá em repouso absoluto e tratamento. Lowes será então submetido a controlo radiológico e ultrassom para avaliar a sua adequação a iniciar a recuperação ativa.

O piloto de 29 anos está bem, tendo em conta as circunstâncias infelizes, e continua positivo e interessado em iniciar o processo de recuperação para que possa voltar ao trabalho o mais rápido possível e dar tudo à Equipa Estrella Galiza 0,0 Marc VDS.

O tempo estimado de recuperação para este tipo de lesão é de cerca de quatro semanas. No entanto, o regresso de Lowes no caminho certo dependerá do processo de cura.