Moto2, 2020, Estíria: Vitória de Martin entregue a Bezzecchi por zelo excessivo?

Jorge Martin dominou a corrida toda para vencer e era claramente superior, mas a organização achou diferente e demoveu-o para segundo por pisar 30 cm de linha verde no final de uma curva…

Logo no começo da corrida de Moto2, com Martin a fugir à frente e Canet numa sanduiche de KTMs entre o espanhol e Nagashima, dois dos principais candidatos à vitória ficaram de fora, com Augusto Fernández a cair logo à segunda volta e Canet a perder a frente poucos segundos depois também.

Porém, as quedas continuaram logo a seguir, com Sam Lowes a cair na famigerada Curva 3 e levar com ele Navarro e Chantra.

Lowes continuaria, só para voltar a cair um par de voltas depois, mas de qualquer modo estava a ser mostrada uma bandeira negra ao britânico pelo incidente com os outros dois…

Com tantos rivais eliminados, Martin e Nagashima lideravam isolados e Gardner estava a fazer uma boa corrida, ascendendo a terceiro… Um intervalo de meio segundo, e aparecia Bezzecchi com Luca Marini, Garzo, Vierge, Dixon e Schrotter a seguir a completarem o top 10.

Gardner, determinado, veio mesmo para segundo a seguir e Bezzecchi chegou a terceiro, com Nagashima a baixar para quarto.

Tom Luthi passou a rodar isolado em quinto, separado do segundo grupo liderado por Marini por 1,3 segundos.

A meio da corrida, Martin tinha uma vantagem no comando de 1 segundo e meio dominando completamente a segunda fase de corrida.

Nesta fase, com Marini em sétimo, o italiano da VR46 ainda liderava o Campeonato por alguns pontos sobre Martin, mas a diferenças esfumava-se rapidamente…

A sete voltas do final Bezzecchi à carga estava à frente de Gardner por meio segundo e as demais posições não se tinha alterado…

Nas últimas 3 voltas, Bezzecchi tinha obviamente conservado os pneus e começa a pressionar Martin, que comete alguns erros a tentar ficar à frente, e Dixon atacava Garzo para 8º…

Martin aguentou a pressão e Bezzecchi acabou colado, com Gardner terceiro umas décimas atrás…

Moto2, Corrida, Top 10