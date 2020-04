CEV Repsol: Motores de Moto2 ficam Honda até 2021

Após uma reunião entre os representantes das equipas de Moto2 realizada em Outubro passado para partilhar opiniões e discutir os regulamentos técnicos do motor para a temporada de 2020, ficou acordado que o motor único para o Campeonato da Europa de Moto2 permaneceria inalterado para a temporada de 2020. Ou seja, continua a ser obrigatório utilizar o propulsor do modelo Honda CBR 600 RR.

Nessa altura, foi discutido o adiamento do uso do motor Triumph de Moto2 para a temporada de 2021. Devido à crise Covid-19 em curso, a decisão do CEV Repsol FIM é reduzir os custos para a próxima temporada de 2021 e assim, para já, continuará a ser mantida a utilização do modelo proveniente da Honda CBR 600 RR. Estes modelos são permitidos em formato de origem entre 2007 e 2020. (De facto, o motor é o Tipo PC40x, que através das últimas gerações da entretanto descontinuada CBR600RR não foi alterado).

De qualquer modo, a utilização continuada do motor Honda nas Moto2 do CEV depois de no Mundial terem passado ao propulsor Triumph possibilitou à firma ExternPro de Aragón a rentabilização do stock de peças e motores que vinham detendo desse que começaram a fornecer o Mundial em 2012. substituindo a Suiça GeoTechnology, até porque no caso dos Triumph, estes são fornecidos directamente pela marca Inglesa.

Outras decisões sobre a possível utilização do motor Triumph de Moto2 para a temporada de 2022, colocando o CEV Repsol em linha com o Mundial de Moto2, serão consideradas no futuro.