CEV Repsol Moto2: Montella tem a vantagem em Valência

Dois dias no Circuito Ricardo Tormo vão decidir o título de Moto2 Europeu de 2020, com Montella da Speed Up o vencedor óbvio, mas não garantido

Para o Campeonato da Europa de Moto2, o panorama é um pouco diferente das Moto3, mas o título ainda está longe de decidido. Yari Montella da Speed Up Team Ciatti tem uma vantagem de 23 pontos, com 50 restantes, mas em Aragón a sua temporada de domínio vacilou e Niki Tuuli (Team Stylobike) e Alessandro Zaccone (Promoracing) saíram ao rubro para o impedir de assumir a coroa na primeira hipótese.

Tuuli está mais próximo do segundo lugar da geral e procura a sua primeira vitória da temporada, apesar de uma casa cheia de pódios em 2020, mas o finlandês chegou do primeiro escalão das MotoE no Mundial depois de voltar à forma física e sentir-se melhor à medida que a temporada avançava. Também lutou até ao fim pelas vitórias em MotorLand.

Duas dessas vitórias foram para Zaccone e mantêm-no em disputa pela coroa, apesar de estar a 41 pontos. O italiano também já está 56 pontos à frente do quarto da geral, pelo que não pode ficar fora dos três primeiros da classificação, aconteça o que acontecer e portanto não tem nada a perder e tudo a ganhar…