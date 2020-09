Moto2, Warm-up, Barcelona: Domínio de Marini com Lowes e Martin na sombra

Luca Marini voltou a impor a lei do mais forte no warm-up de Moto2 para o Grande Prémio da Catalunha. Lowes e Martin rodaram na sombra do italiano da VR46.

Nos primeiros dez minutos, Sam Lowes, Luca Marini e Jorge Martin ocupavam as primeiras posições no Warm-up. O italiano da Sky VR45 coloca-se então no topo da tabela de tempos com uma melhor volta em 1’44,069. Depois baixa o tempo para 1’43,924, aproximando-se do seu tempo da pole (1’43,355); Lowes está a 0,122 e Martin a 0,226, ficando já a perto de meio segundo do italiano Marcel Schrotter, Aron Canet e Alonso Fernandez.