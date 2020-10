Moto2, TL3, França: Roberts numa avalanche de quedas

Joe Roberts não escapou às quedas no circuito Le Mans Bugatti, mas ainda assim chegou ao melhor tempo na terceira sessão de treinos livres de Moto2. Marco Bezzecchi, da SKY VR46, foi quem mais se aproximou do tempo da Kalex do americano.

Depois de uma sessão complicada, com muitas quedas e o violento highside de Luca Marini (o italiano machucou o tornozelo esquerdo e os médicos da pista não conseguiram detectar uma fratura nos exames iniciais) que deixou de fora o meio-irmão de Valentino Rossi, o britânico Jake Dixon com a Kalex #96 da Petronas Sprinta começou a sessão de hoje com o melhor tempo na combinação dos dois primeiros treinos livres. Surpresa, pelo menos para os menos optimistas foi a presença de Marini logo no início do TL3…

Hoje o americano Joe Roberts foi o primeiro a liderar a terceira sessão de Moto3, posição prontamente reclamada por Jorge Navarro que com o tempo de 1’36,970 dominava o conjunto das sessões de ‘livres’.

Com 18 minutos Lorenzo Baldassari caia perdendo a frente da sua Speed Up, isto porque os pneus teimavam em não aquecer, numa altura em que Roberts, Navarro e Sam Lowes voltavam a ser os mais rápidos.

Já perto do final da sessão Marco Bezzechi despojava Roberts de primeiro, Jack Dixon fechava o top 5 e Bastianini era outro dos vários pilotos a cair porque as quedas sucediam-se num circuito de Le Mans que pela primeira vez recebia um GP em Outubro… frio! Jorge Martin via nas boxes os tempos dos seus rivais, também ele vítima de queda.

Joe Roberts terminava a sessão na gravilha mas satisfeito com o melhor tempo, Bezzechi também não chegava às boxes e caia…. tudo muito estranho e pouco habitual.

Tempos Moto 2, TL3, Le Mans

1 16 J. ROBERTS 1:36.490

2 72 M. BEZZECCHI +0.110

3 37 A. FERNANDEZ +0.338

4 22 S. LOWES +0.366

5 87 R. GARDNER +0.399

6 9 J. NAVARRO +0.480

7 96 J. DIXON +0.626

8 62 S. MANZI +0.784

9 10 L. MARINI +0.806

10 42 M. RAMIREZ +0.821