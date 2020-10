Moto2: Thomas Luthi assina com a Onexox TKKR SAG para 2021

Tudo indica que a Onexox TKKR SAG Team quer mesmo brilhar no ano que vem, depois de fechar contrato com um dos melhores pilotos de Moto2, o suiço Thomas Luthi.

Apesar de enfrentar alguns grandes problemas nesta temporada, a equipa tem grandes esperanças de ser super competitiva na próxima temporada, especialmente com o experiente Tom Luthi.

Se não está familiarizado com o nome, Thomas Luthi foi um dos favoritos para ganhar a coroa da Moto2 na temporada passada. O piloto suiço terminou em terceiro o campeonato de 2019, atrás do campeão mundial, Alex Marquez, e de Brad Binder. Luthi estava apenas 12 pontos atrás de Márquez no final do campeonato da classe intermédia.

Com 17 vitórias até agora, Luthi juntamente com a Onexox TKKR SAG Team está a procurar provar que todos aqueles que tinham duvidas sobre o seu potencial estão errados, mesmo com a saída de Remy Gardner, que assinou com a Red Bull KTM Ajo para 2021.