Moto2, San Marino, 2020: Marini vence após liderar toda a corrida

Luca Marini teve um arranque prodigioso da linha para liderar Bezzecchi e Bastianini no arranque, acabando por vencer.

Primeiro, foi Marini com Schrotter e Vierge também perto e Lowes, o mais rápido do pelotão todo o fim-de-semana, a arrancar do pit lane e a recuperar da parte trás chegar a 20º.

A meio da corrida Marini liderava por nove décimas sobre Bezzecchi, mantendo-o a 8 décimas de distância, depois vinham Vierge, Schrotter, Fernandez, Luthi DiGia e Nagashima.

A nove voltas do final, Izdihar caía com a Honda Ásia para ficar de fora da corrida e Lowes em 18º aproximava-se da cauda dos pontos.

Pouco após, a 7 voltas do final, Marini comete um erro ou teve um neutro falso e Bezzecchi passa a liderar, com Marcel Schrotter a cair da corrida na mesma volta… Porém, Marini regressaria à liderança para vencer…

Moto2, Corrida, Top 10