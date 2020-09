Moto2, Q2, Barcelona: Pole tranquila de Marini

Luca Marini (Team SKY VR46) conquistou a pole na Moto2 em Barcelona, a segunda consecutiva. E até pulverizou o histórico da melhor volta. Jorge Navvaro (2º, + 0,181s) e Sam Lowes (3º, +0.282s) vão estar amanhã ao seu lado na primeira fila da grelha de partida para o Grande Prémio da Catalunha de 2020.

Navarro cedo chegou à segundo posição. Mais discretos na tabela de tempos, Jorge Martin ou Aron Canet. O primeiro, perdeu duas corridas devido a testar positivo para o Corona Vírus e está a 46 pontos do líder do campeonato de Moto2 Luca Marini. No entanto, Martin já avisou que não descarta a luta pelo título, e além disso os seus rivais não o menosprezam.

Marini, Navarro e Lowes foram por esta ordem os mais velozes na última qualificação.

Remy Gardner também voltou e fecha o top ten. O australiano, que já sabia que fez o que fez – teve uma penalidade por perder seis posições por ignorar uma bandeira amarela regressou no melhor estilo. Este sábado, foi também um dia de anúncios, uma vez que o experiente Tom Luthi vai deixar o seu lugar na Intact GP para Arbolino, que em 2021 sobe da Moto 3 à categoria intermédia.