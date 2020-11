Moto2, Dixit, Europa: Bezzecchi: “Implorei para chegar ao final”

Um problema técnico nas últimas voltas não impediu Marco Bezzecchi de vencer de forma categórica a corrida de Cheste, confessando que teve de ‘implorar’ para chegar ao final como vencedor. Tendo saída da grelha de partida na quinta posição, o piloto da SKY VR46 acabou por fazer uma corrida inteligente que lhe deu a vitória depois dos azares em Aragon.

Marco Bezzecchi, vencedor:

“Estava muito forte no início da corrida mas nas últimas voltas foi percebendo que tinha cada vez menos potência na moto, tal como já me tinha acontecido nos treinos livres de sexta-feira. Quase implorei à moto para me levar até ao final.

Foi um fim-de-semana fantástico, com esta vitória quero agradecer à equipa e à minha família que sempre me tem apoiado.”

Sobre a continuidade em 2021 na equipa de Rossi, com Celestino Vietti ao seu lado, Bezzecchi disse:

“Desde que cheguei na Sky Racing Team VR46 volteia pilotar como sonhei, tenho certeza que em 2021 voltaremos a nos divertir, além disso eu e o Vietti somos amigos desde há muito”.